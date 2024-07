Scambio Chiesa-Raspadori, per Tuttosport è possibile: “Devono solo maturare i tempi”

Trattative in corso tra le due squadre italiane Juventus e Napoli per un possibile scambio tra Federico Chiesa e Giacomo Raspadori.

Nel fervore del calciomercato estivo, il nome di Federico Chiesa continua a tenere banco in ambiente ‘napoletano’. Nonostante le rassicurazioni ufficiali di Cristiano Giuntoli durante la recente conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, sembra che il futuro dell’esterno non sia così saldo alla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’interesse del Napoli nei confronti del giocatore è noto da tempo e potrebbe finalmente tramutarsi in un’offerta concreta.

Giacomo Raspadori, dal canto suo, potrebbe lasciare il Napoli, con il club partenopeo che sta valutando seriamente la possibilità di una cessione. Questo scenario ha aperto la strada a speculazioni e indiscrezioni sulla possibilità di uno scambio tra le due squadre italiane.

L’edizione odierna del quotidiano torinese ha rilanciato l’ipotesi di un affare che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo: Federico Chiesa potrebbe approdare al Napoli, mentre Giacomo Raspadori farebbe il percorso inverso, trasferendosi alla Juventus. Secondo quanto riportato, le trattative sono ancora in una fase preliminare, con entrambe le parti che devono ancora chiarire alcuni dettagli cruciali.

“Un’idea figlia di due situazioni che potrebbero incastrarsi perfettamente, come pezzi di un puzzle che però è ancora presto per mettere sul tavolo”, si legge nel quotidiano. “Perché hanno qualche angolo da smussare e perché potrebbe essere avvantaggiato chi farà la seconda mossa. I pezzi sono le situazioni di Federico Chiesa alla Juventus e di Giacomo Raspadori al Napoli e, nell’attesa che maturino i tempi perché l’idea possa diventare parola (servirà intanto che tornino dalle vacanze), potrebbero incastrarsi”.

La Juventus sembra aperta alla possibilità di una nuova direzione per Chiesa, mentre il Napoli valuta attentamente come colmare eventuali vuoti nel proprio organico. Tuttavia, resta da vedere se le trattative evolveranno positivamente e se gli accordi saranno raggiunti prima della fine dell’estate.