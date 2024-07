Sarno sicuro: “Chiesa sta aspettando il Napoli. Ha già parlato con Conte”

Federico Chiesa nel mirino del Napoli: il giocatore avrebbe avuto contatti diretti con il tecnico Antonio Conte.

Il mercato estivo del calcio italiano continua a tenere col fiato sospeso i tifosi, con la situazione di Federico Chiesa che attira sempre più attenzioni. Secondo le dichiarazioni esclusive rilasciate dall’esperto di mercato Sebastiano Sarno a 1 Station Radio, il giocatore italiano sembra inclinato verso un trasferimento al Napoli anziché alla Roma, nonostante i tentativi della squadra capitolina di chiudere l’affare con la Juventus.

Trattative Intense e Contatti con Conte

Sarno ha rivelato che il Napoli avrebbe persuaso Chiesa ad attendere un’offerta da parte loro, nonostante i precedenti interessamenti della Roma, che sembravano aver già raggiunto un accordo con la Juventus per una cifra ridotta rispetto alle precedenti richieste.

“Il Napoli ha convinto Chiesa ad aspettare? Anche a me risulta questo. La Roma ha avviato da tempo una trattativa con la Juventus, avendo anche raggiunto un’intesa. La stessa intesa che il Napoli non farebbe fatica a trovare. Prima dell’Europeo i bianconeri sparavano altissimo, con una richiesta intorno ai 40 milioni. Ad oggi, la valutazione concordata con i capitolini è tra i 20 ed i 25 milioni. In questo momento, però, sembra che il calciatore stia aspettando il Napoli”.

Ma non è tutto: secondo Sarno, Federico Chiesa avrebbe avuto contatti diretti con Antonio Conte, oltre che con altre figure di spicco come De Rossi.

“Il calciatore ha parlato sia con Conte che con De Rossi, aprendo ad entrambe le piste. Ad oggi, preferirebbe restare in Italia. Le squadre italiane disposte a prenderlo sono soltanto Roma e Napoli, con le altre non c’è nessun contatto”.

La Decisione di Chiesa

Il giocatore, come dichiarato da Sarno durante l’intervista, sembrava in attesa di un’opportunità che gli consentisse di giocare in Champions League, tuttavia, al momento tale possibilità sembra non essere arrivata dalla Serie A.

“Ho letto che Chiesa aspettava una squadra che giocasse la Champions, ma dalla Serie A non ci sono offerte da questo tipo di club. L’attaccante andrà via, si è rotto qualcosa con la Juventus. Federico non aspetterà l’infinito, ma ho la sensazione che, se dovesse arrivare il Napoli, sceglierebbe gli azzurri”.