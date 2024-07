TUTTOSPORT – Chiesa in bilico tra Roma e Napoli: nuovi contatti tra l’entourage del giocatore e il club azzurro”

Chiesa, nel mirino del Napoli per la prossima stagione, ha visto intensificarsi i contatti con il club partenopeo nelle ultime ore.

Tra i numerosi giocatori collegati al Napoli durante la finestra estiva di trasferimenti, spicca il nome di Federico Chiesa, il cui futuro sembra in bilico dopo una stagione altalenante con la Juventus. Secondo le voci di corridoio, l’esterno potrebbe essere disponibile sul mercato. L’edizione odierna di TuttoSport ha dedicato uno spazio significativo a questo possibile trasferimento, fornendo nuovi dettagli sulle trattative in corso.

Secondo fonti ben informate, ieri è stato registrato un nuovo incontro tra l’entourage di Federico Chiesa e i rappresentanti del Napoli. L’approccio è stato descritto come ‘esplorativo’, finalizzato a valutare le possibilità concrete di un accordo. Un fattore cruciale nel dibattito è rappresentato da Antonio Conte, allenatore del Napoli, la cui presenza potrebbe giocare un ruolo decisivo nel convincere Chiesa a unirsi alla squadra.

Ma le ambizioni di Chiesa includono il desiderio di competere in Champions League, un obiettivo che lo ha visto considerare anche altre offerte, come quella della Roma. La Juventus, dal canto suo, ha fissato un prezzo di trasferimento di circa 20 milioni di euro, ma resta da chiarire se sarà disposta a rafforzare un diretto concorrente per le prime posizioni della Serie A.

Uno scenario interessante da seguire è l’ipotesi di uno scambio con Giovanni Di Lorenzo, ma al momento questa opzione sembra complicata da realizzare.