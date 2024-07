Osimhen via alla fine del mese, Repubblica: “Ecco chi è stato scelto come erede in attacco”

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen è prossimo a lasciare il Napoli, con Romelu Lukaku pronto a prendere il suo posto.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Le speculazioni sul futuro di Victor Osimhen si intensificano, con la sua partenza dal Napoli ormai considerata inevitabile. Nonostante alcune voci suggeriscano una possibile permanenza dell’attaccante nigeriano, al momento non sono pervenute offerte soddisfacenti né al club azzurro né al giocatore stesso. Secondo quanto riferisce La Repubblica, l’ipotesi di una cessione appare sempre più probabile. “C’è tanta voglia di voltare pagina e a rendere l’atmosfera ancora più piacevole ha contribuito con disponibilità e ritrovata professionalità anche Victor Osimhen”, sottolinea il quotidiano.

Il giocatore nigeriano, nonostante la situazione incerta, ha mantenuto un atteggiamento positivo, decidendo di affrontare la situazione con serenità. Il suo addio sembra imminente, con possibili destinazioni che includono l’Arabia Saudita e, in alternativa, la Premier League. La Repubblica conferma che Osimhen lascerà il Napoli entro la fine del mese, aprendo la strada a Romelu Lukaku per diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco partenopeo. Ecco quanto si legge:

“Il nigeriano non si è fatto condizionare dal suo status di precario e in attesa di cambiare squadra ha deciso di ripresentarsi con il sorriso, pur sapendo di essere rispetto al progetto che sta nascendo un corpo estraneo. Il bomber nigeriano infatti andrà via (si è riaperta la pista araba, in subordine all’opzione della Premier League) entro la fine del mese e il suo posto sarà preso quasi certamente da Romelu Lukaku“.