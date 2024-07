Futuro in Arabia per Osimhen? L’Al-Hilal è l’unico club disposto a pagare la clausola

Premier League sempre più lontana per Victor Osimhen che potrebbe presto approdare in Arabia Saudita alla corte dell’Al-Hilal.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, potrebbe presto lasciare l’Italia per un’inaspettata destinazione: l’Arabia Saudita. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sport Mediaset, l’Al-Hilal è l’unica squadra disposta a sborsare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del numero 9.

Nonostante il sogno di giocare in Premier League, le offerte di club come Arsenal, Manchester United e Chelsea non sono riuscite ad eguagliare quella dell’Al-Hilal. I Gunners, ad esempio, avrebbero proposto circa 70 milioni di euro, una cifra che non ha convinto né il giocatore né il suo attuale club.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra incline a rispettare un accordo informale di cessione con Osimhen durante questa finestra di mercato estivo. Tuttavia, il tempo sta scorrendo e il trasferimento in Inghilterra sembra sempre più improbabile.

Con l’apertura del mercato della Roshn Saudi League prevista per la metà di luglio, l’Al-Hilal appare ora come la destinazione più realistica per il giocatore nigeriano. A meno di improvvisi rilanci di almeno 100 milioni di euro da parte di altri club, sembra che Victor Osimhen stia per iniziare una nuova avventura nel calcio saudita, dove lo attende non solo un contratto stellare, ma anche un futuro ambizioso con uno dei club più rinomati.