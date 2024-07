SKY – L’Inter prova a strappare Buongiorno al Napoli con le ‘carte’ Champions League e Mondiale per club

L’Inter non molla la presa per Alessandro Buongiorno e prova lo sgambetto al Napoli nella corsa al difensore del Torino.

L’Inter continua a tenere alta la pressione per assicurarsi Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, mettendo sotto pressione il Napoli nella trattativa. Secondo quanto riferito da Francesco Modugno su Radio Marte, la situazione si sta evolvendo rapidamente nel mercato estivo, con entrambe le squadre italiane impegnate in una lotta serrata per aggiudicarsi il giocatore.

“La trattativa per Buongiorno è una delle storie più accattivanti del mercato attuale”, afferma Modugno. “L’Inter sta facendo di tutto per strappare il giocatore al Napoli, che sembrava inizialmente in pole position. Tuttavia, i nerazzurri non si tirano indietro: presentano la loro credenziale di Campioni d’Italia, con prospettive di giocare in Champions League e nel Mondiale per Club.“

Modugno chiarisce che, nonostante la fiducia del Napoli e il loro ottimismo nell’ottenere Buongiorno, la competizione è estremamente agguerrita. “Il Napoli offre una solida base con la sua tradizione e le competizioni internazionali in programma”, spiega l’inviato di Sky Sport. “Al momento, il Napoli sembra avere più disponibilità economica immediata rispetto all’Inter, che invece deve fare delle cessioni per finanziare il trasferimento. Nonostante ciò, l’Inter resta determinata e chiede a Buongiorno di avere pazienza, considerando il progetto che gli è stato presentato.”