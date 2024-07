Napoli, Manna sta chiudendo per Buongiorno: Le ultimissime

Il DS del Napoli, Giovanni Manna sta chiudendo la trattativa per Buongiorno, in arrivo anche Rafa Marin e Spinazzola.

Il Napoli sta per chiudere un importante tris di acquisti per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Al centro delle manovre di mercato del club azzurro c’è il direttore sportivo Cristiano Manna, che è vicinissimo a definire l’operazione per portare Alessandro Buongiorno in maglia Napoli.

Buongiorno, Marin e Spinazzola: il tris di colpi per la difesa

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, il Napoli sta limando gli ultimi dettagli con l’agente di Alessandro Buongiorno per chiudere l’operazione che porterà il difensore del Torino in azzurro.

Ma non finisce qui, perché il direttore sportivo Manna ha già definito anche gli acquisti di Rafa Marin, che potrebbe arrivare in città nelle prossime ore, e Leonardo Spinazzola, che firmerà un contratto biennale con il club partenopeo. I due nuovi innesti sosterranno le visite mediche a ridosso della partenza per il ritiro di Dimaro e partiranno con il resto della squadra, con Spinazzola che potrebbe essere già a disposizione lunedì a Villa Stuart.

