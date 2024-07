La SSC Napoli ha ufficializzato la nuova maglia per la stagione 2024/25 (VIDEO)

Scopri la nuova divisa della SSC Napoli con colletto alto e le novità del logo, presentato con un video suggestivo della città di Napoli.

La SSC Napoli ha svelato ufficialmente la sua nuova divisa per la stagione 2024/2025 di Serie A, con un annuncio che ha catturato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio in tutto il mondo. Il club partenopeo ha scelto di presentare il nuovo kit attraverso un coinvolgente video pubblicato sui suoi canali ufficiali, celebrando non solo il calcio ma anche le bellezze storiche di Napoli.

Dettagli della maglia

Il design della maglia principale rimane fedele alle tradizioni del club, con il caratteristico colore azzurro che domina la base, accostato a un colletto alto e scollo a v bianco, una scelta cromatica che si estende anche sotto le braccia. I dettagli non sono solo estetici ma anche simbolici, con i loghi distintivi della SSC Napoli, della MSC e di EA7, quest’ultimo sponsor tecnico responsabile della realizzazione dei kit.

La presentazione della nuova maglia è stata un vero spettacolo visivo, integrando immagini suggestive della città di Napoli che richiamano l’eredità culturale e artistica, con chiaro omaggio a figure illustri come Massimo Troisi. Particolarmente significativa è stata la rivisitazione del logo ufficiale del club, ora più snello ed elegante senza sfondo, riflettendo una visione moderna e rinnovata del marchio.

Questo annuncio non è solo un evento per i tifosi, ma rappresenta anche un importante passo nel rafforzamento dell’identità e dell’immagine della SSC Napoli. Con Antonio Conte alla guida, il club sembra determinato a marcare una vera “new era”, non solo sul campo ma anche nella percezione pubblica e nel mercato globale del calcio.

Di seguito le immagini della nuova maglia:

Il video di presentazione: