Spinazzola-Napoli, fumata bianca imminente. Il giocatore guadagnerà meno rispetto alla Roma

Il Napoli è vicinissimo a chiudere il secondo colpo di mercato sotto l’era Antonio Conte: è praticamente quasi fatta per Spinazzola.

Leonardo Spinazzola è prossimo a diventare un giocatore del Napoli secondo quanto riportato da fonti affidabili. Il calciatore, attualmente in vacanza con la sua famiglia a Forte dei Marmi, ha praticamente concluso i dettagli per un trasferimento biennale al club partenopeo. Questo movimento, che sembra imminente, comporterà per Spinazzola un adeguamento salariale: il suo nuovo contratto offrirà cifre leggermente inferiori rispetto a quanto percepiva a Roma, sebbene con la possibilità di guadagnare di più tramite incentivi legati al minutaggio. Ecco quanto si legge sul quotidiano Il Mattino:

“Il calciatore sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con la sua famiglia a Forte dei Marmi, in Versilia, ed è in attesa che si formalizzi il tutto. L’operazione è stata strutturata su base biennale a cifre leggermente inferiori a quanto percepiva a Roma, ma con premi (in funzione anche del minutaggio piuttosto che delle presenze) che gli permetterebbero di rimpinguare il suo cachet. Anche in questo caso, la fumata bianca è imminente”.

Fumata bianca imminente, accordo trovato

L’affare è stato delineato in seguito alla visita del presidente De Laurentiis e del direttore sportivo Chiavelli a Milano, dove hanno discusso non solo di Spinazzola ma anche di altre trattative, incluso il difensore Alessandro Buongiorno del Torino. Nonostante le richieste iniziali di Cairo per Buongiorno, sembra che le parti abbiano trovato un accordo per il trasferimento di Spinazzola a circa 40 milioni di euro, comprensivi di bonus.

Il quotidiano Il Mattino ci informa di come l’agente di Spinazzola sia già d’accordo sui termini principali del contratto quinquennale, il quale prevede uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro a stagione, con la clausola rescissoria da definire negli anni successivi. Tuttavia, resta ancora da concordare i dettagli sui diritti d’immagine e altri bonus contrattuali.

“Cairo chiedeva 45 milioni per il suo capitano; il Napoli offriva 35 più bonus: ed alla fine si è arrivati a 40 milioni (compreso bonus) per il cartellino del giocatore. Adesso resta da definire il tutto con l’agente del difensore con cui pure c’è già un’intesa di massima (contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione) compreso l’oramai canonica clausola rescissoria (a partire dal terzo anno). Per quest’ultima però bisogna ancora trovare la quadra sulla cifra (si parla di 70 milioni). Così come per i diritti d’immagine. In ogni caso, l’affare andrà in porto, con buona pace dell’Inter che pure ci ha fatto un pensierino”.

Spinazzola, rinomato per le sue prestazioni dinamiche sulla fascia, è attualmente in attesa che vengano finalizzati gli ultimi dettagli dell’operazione. Nonostante una diminuzione nei compensi rispetto alla sua esperienza precedente con la Roma, il trasferimento segna un nuovo capitolo nella sua carriera calcistica, mentre il Napoli continua a rafforzare la sua rosa in vista della prossima stagione.