Cairo frena su Buongiorno al Napoli: “Voglio incontrarlo prima di decidere” – VIDEO

Urbano Cairo frena sul trasferimento di Buongiorno al Napoli. Le dichiarazioni del presidente del Torino sul futuro del difensore.

Buongiorno-Napoli: Cairo vuole un faccia a faccia col difensore

Il futuro di Alessandro Buongiorno al Napoli non è ancora scritto. A gettare acqua sul fuoco della trattativa è il presidente del Torino, Urbano Cairo, che ha rilasciato importanti dichiarazioni a margine della presentazione dei nuovi palinsesti di ‘La7’.

Il numero uno granata ha affermato: “Buongiorno è evidentemente un giocatore che piace molto, che è seguito da più squadre. Io da quando è andato in Germania non l’ho più sentito se non per messaggi di incoraggiamento, di positività“.

Cairo ha poi aggiunto un dettaglio cruciale: “Ovviamente prima di prendere qualsiasi decisione in merito al futuro di Buongiorno lo voglio incontrare per sapere da lui cosa pensa“.

Il precedente dello scorso anno: Buongiorno rimase al Torino

Cairo ha ricordato un precedente importante: “Fu così anche lo scorso anno, quando poi decidemmo di tenerlo“. Questo dettaglio potrebbe far sperare i tifosi granata in una permanenza del difensore, nonostante il forte interesse del Napoli.

Il presidente del Torino ha concluso: “L’interessamento fa piacere, ma prima di prendere decisioni io mi devo sedere, parlare con lui e ascoltare cosa ha da dire“. Una posizione che lascia aperte tutte le possibilità sul futuro di Buongiorno.

Napoli in attesa: la trattativa per Buongiorno entra nel vivo

Le parole di Cairo arrivano in un momento cruciale della trattativa tra Napoli e Torino per Buongiorno. Gli azzurri sembravano vicini alla chiusura dell’affare, ma ora dovranno attendere l’esito dell’incontro tra il presidente granata e il difensore.

Il mercato del Napoli entra così in una fase delicata, con la dirigenza azzurra che dovrà valutare attentamente le prossime mosse per assicurarsi le prestazioni di Buongiorno.

