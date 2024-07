Ceccarini: “Buongiorno-Napoli, affare chiuso. Manna prepara il secondo colpo”

Ceccarini rivela: Buongiorno al Napoli è fatta, si attendono le visite mediche. Trattativa in corso per il secondo colpo. Gli azzurri protagonisti del mercato.

Buongiorno al Napoli: c’è l’accordo, si attendono le visite

Il Napoli è scatenato sul mercato. Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle operazioni degli azzurri ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, svelando importanti novità.

La notizia più importante riguarda Alessandro Buongiorno. Ceccarini non ha dubbi: “Buongiorno-Napoli? Ci sono tutti gli accordi, l’operazione è virtualmente chiusa e bisogna capire solo quando farà le visite mediche“. Un colpo importante per la difesa azzurra, fortemente voluto da Antonio Conte.

Hermoso: trattativa in corso, si lavora sulle cifre

Non solo Buongiorno, il Napoli lavora anche per Mario Hermoso. Ceccarini ha rivelato: “Si continua a lavorare sulle cifre, perché non collimano i numeri tra richiesta contrattuale ed offerta da parte del Napoli“. La trattativa prosegue, con gli azzurri determinati a rinforzare ulteriormente la retroguardia.

Napoli protagonista del mercato con la Juventus

L’esperto di mercato ha sottolineato il ruolo di primo piano del Napoli in questa sessione di mercato: “Napoli e Juventus sono le regine del mercato, sono grandi protagoniste di questo avvio di mercato“. Gli azzurri, guidati dal ds Giovanni Manna, stanno lavorando intensamente per costruire una squadra competitiva.

Con l’arrivo imminente di Buongiorno, l’interesse per Hermoso e l’annuncio atteso di Rafa Marin dal Real Madrid, il Napoli sta rinnovando completamente la sua difesa. Conte avrà presto a disposizione una retroguardia di alto livello per puntare in alto nella prossima stagione.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Non perdete le ultime novità su Buongiorno, Hermoso e tutti gli obiettivi degli azzurri!