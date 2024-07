Salvione: “Il Napoli ha preso un giocatore veramente interessante. Lukaku? Costa troppo per la sua età”

Il giornalista si è soffermato sui colpi del Napoli, in particolare sull’arrivo di Lukaku e sulle trattative per Buongiorno e Rafa Marin.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Nel fervore del mercato estivo, il Napoli di Antonio Conte si prepara a un’importante rifondazione dell’attacco, con l’occhio puntato su nomi di calibro internazionale. Tra i più discussi, Romelu Lukaku è al centro delle attenzioni, nonostante le perplessità sul costo del suo trasferimento a 31 anni.

Strategie di mercato

Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, ha sollevato dubbi riguardo all’investimento necessario per portare Lukaku al Napoli. “Sono perplesso sul fatto che De Laurentiis possa investire 20 o 25 milioni su un giocatore della sua età,” ha dichiarato Salvione durante un’intervista esclusiva a 1 Station Radio.

Nonostante le incertezze su Lukaku, il Napoli sembra procedere con decisione su altri fronti. Salvione ha confermato che gli affari per Buongiorno e Marin sono in dirittura d’arrivo.

“Sembra ormai fatta per Buongiorno e Marin al Napoli? Siamo ormai all’ultimo chilometro per Buongiorno. Bisognerà limare le ultime cose, ma il Napoli è stata l’unica squadra concretamente interessata al giocatore, con un’offerta importante al Torino. Il Napoli ha preso un giocatore veramente interessante. Italiano, bravo marcatore e che può aprire un ciclo con il Napoli e con Conte. Marin, invece, è un affare definito da diversi giorni. Credo possa arrivare in Italia per le visite contestualmente al raduno della prossima settimana. Sono affari definiti”.

Quanto al reparto difensivo, il Napoli potrebbe proseguire con le operazioni in base agli sviluppi delle cessioni.“

Hermoso dovrebbe esser un affare che può decollare se quadra tutto come il Napoli vuole. Non c’è stress, essendo il giocatore uno svincolato. Si può concludere da un momento all’altro. L’ulteriore grande acquisto in attacco arriverà solo e soltanto se Osimhen andrà via. La situazione non sembra aver avuto impennate particolari. Vedremo se si creeranno le condizioni per far sì che questa offerta arrivi. Non è giunta nemmeno un’offerta al ribasso, al momento”.

Poi ancora: “Grande acquisto in attacco? I nomi sono sempre gli stessi. Credo bisognerà capire quali sono le condizioni di Lukaku. Sono convinto sia il preferito di Conte. Sono, però, perplesso sul fatto che De Laurentiis possa investire 20 o 25 milioni su un giocatore della sua età. In caso diverso, i nomi restano quelli di Dovbyk, Gyokeres – che sembra irraggiungibile – e Gimenez. È un tema che tornerà di attualità appena arriverà un’offerta ufficiale al Napoli per Osimhen. Al momento, il nigeriano è destinato a raggiungere i compagni al ritiro di Dimaro. Potrebbe anche esserci un accordo con il club per differire il ritiro dell’attaccante”.