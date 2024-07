Buongiorno-Napoli, accordo raggiunto: Cairo accetta l’offerta di 40 milioni – REPUBBLICA

Cairo accetta l’offerta del Napoli per Buongiorno: 35 milioni più 5 di bonus. Affare in chiusura, si limano gli ultimi dettagli. Conte attende il difensore.

Calciomercato Napoli: le cifre dell’affare Buongiorno

Il Napoli è ad un passo dall’acquisto di Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha accettato l’offerta degli azzurri per il difensore.

L’accordo verbale tra Napoli e Torino è stato raggiunto sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Una cifra importante che testimonia la volontà del club partenopeo di assicurarsi uno dei difensori più promettenti del panorama italiano.

Repubblica rivela: “Ci saranno nuovi colloqui tra i club per limare alcuni dettagli della trattativa, così come andranno in scena contatti con il procuratore di Buongiorno per parlare dei diritti d’immagine e della clausola rescissoria nel contratto.”

Conte attende Buongiorno: il difensore chiave per il nuovo Napoli

Antonio Conte non vede l’ora di avere a disposizione il suo nuovo difensore. Buongiorno era stato richiesto esplicitamente dal tecnico salentino nei primi incontri con De Laurentiis e il ds Manna, a dimostrazione di quanto sia centrale nel progetto tecnico del nuovo Napoli.

“L’affare è praticamente fatto, adesso manca solo la formalizzazione“, scrive Repubblica. Un’accelerata decisiva che potrebbe portare Buongiorno a vestire l’azzurro in tempi brevi.

Gli ultimi dettagli da definire

Nonostante l’accordo di massima, restano alcuni dettagli da definire. In particolare, le parti dovranno discutere dei diritti d’immagine e dell’eventuale inserimento di una clausola rescissoria nel contratto di Buongiorno.

Il Napoli si appresta così a mettere a segno un colpo importante per la sua difesa, regalando a Conte un elemento di grande prospettiva e già pronto per grandi palcoscenici.

Non perdete gli sviluppi di questa trattativa! Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sull’arrivo di Buongiorno al Napoli e le ultime sul calciomercato azzurro.