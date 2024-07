Napoli-Kvaratskhelia, nuovo incontro per il rinnovo: gli azzurri vogliono blindare il georgiano

Il Napoli insiste per il rinnovo di Kvaratskhelia. Nuovo incontro tra Manna e l’agente del georgiano. Di Marzio svela: ‘Si cerca l’accordo in questi giorni.

Calciomercato Napoli: nuovo faccia a faccia per il rinnovo di Kvaratskhelia

Il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, il club azzurro sta intensificando i contatti per il rinnovo del talento georgiano.

Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale, ha svelato un importante retroscena: “Un faccia a faccia che si è già tenuto. I dialoghi tra le parti proseguono: si continua a parlare per capire se ci sono i margini per rinnovare il contratto in questi giorni“. Un incontro che testimonia la volontà del Napoli di blindare il suo gioiello.

Kvaratskhelia incedibile: Conte lo vuole al centro del progetto

Nonostante le voci di mercato e l’interesse del PSG, il Napoli ha ribadito più volte l’incedibilità di Kvaratskhelia. Il georgiano è considerato centrale nel progetto tecnico di Antonio Conte, nuovo allenatore degli azzurri.

Il club partenopeo può contare su una situazione contrattuale solida: Kvaratskhelia è legato al Napoli per altre tre stagioni. Tuttavia, la dirigenza guidata da Giovanni Manna vuole anticipare i tempi e rinnovare fin da subito l’accordo con il giocatore.

Il Napoli punta sul futuro con Kvaratskhelia

L’insistenza del Napoli per il rinnovo di Kvaratskhelia dimostra la volontà del club di costruire un progetto a lungo termine attorno al talento georgiano. Nonostante le pressioni del mercato, gli azzurri sono determinati a trattenere il giocatore e a farne un punto di riferimento per le prossime stagioni.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Kvaratskhelia in maglia azzurra. Il Napoli spera di trovare presto un accordo per il rinnovo, blindando così uno dei suoi elementi più preziosi.

