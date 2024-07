Buongiorno-Napoli accordo vicino. De Laurentiis presente all’incontro

Buongiorno vicino al Napoli: incontro positivo con De Laurentiis. Sky rivela accordo col Torino. Ultimi dettagli da definire per il trasferimento del difensore.

Buongiorno-Napoli: Trattativa in dirittura d’arrivo, De Laurentiis presente all’incontro

Il Napoli è a un passo dall’acquisto di Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa per il difensore del Torino è entrata nella fase decisiva.

Nel pomeriggio di giovedì si è tenuto un incontro cruciale, al quale ha partecipato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. La sua presenza sottolinea l’importanza dell’operazione per il club azzurro.

L’accordo con il Torino sarebbe già stato raggiunto sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Ora il Napoli sta lavorando per definire gli ultimi dettagli con il giocatore, compresi i diritti d’immagine.

Buongiorno al Napoli: gli ultimi sviluppi della trattativa

Giovanni Manna, dirigente partenopeo, è in costante contatto con l’agente di Buongiorno. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, “mancano ancora alcuni dettagli per arrivare alla fumata bianca, ma anche per quanto riguarda l’accordo con il difensore si è quasi al traguardo“.

Un elemento interessante emerso dalle trattative è la possibile inclusione di una clausola di risoluzione nel contratto, valida dopo tre anni.

L’arrivo di Buongiorno rappresenterebbe un rinforzo significativo per la difesa del Napoli, in linea con il progetto di rinnovamento della squadra.

La dirigenza azzurra punta a chiudere l’operazione il prima possibile, ma come sempre in questi casi, è necessario attendere l’ufficialità prima di considerare l’affare concluso.

Continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Buongiorno-Napoli e le ultime news sul calciomercato azzurro!