Buongiorno vicino al Napoli, ma l’Inter irrompe: la decisione spetta al giocatore – SKY

Buongiorno-Napoli: trattativa avanzata, ma l’Inter chiede informazioni. Di Marzio rivela le ultime notizie sulla trattativa.

Buongiorno al Napoli: trattativa in bilico dopo l’interesse dell’Inter

La saga di mercato per Alessandro Buongiorno si arricchisce di un nuovo capitolo. Mentre il Napoli sembrava ad un passo dal chiudere l’affare, l’Inter ha deciso di entrare in scena, complicando la situazione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, la situazione è in evoluzione: “L’Inter ha chiesto informazioni per Alessandro Buongiorno. Per arrivare al difensore, che è vicino al Napoli, ai nerazzurri serve però fare una cessione”.

Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, sta lavorando da tempo per portare il centrale del Torino in maglia azzurra. Tuttavia, l’inserimento dell’Inter potrebbe cambiare le carte in tavola.

La decisione finale spetta a Buongiorno: Napoli o Inter?

Di Marzio ha aggiunto un dettaglio cruciale: “Una possibile operazione in uscita riguarda De Vrij, ma l’Inter ha bisogno di tempo. A decidere il suo futuro sarà perciò il giocatore, che si confronterà in serata col suo agente per decidere se accettare il Napoli o attendere l’Inter”.

La palla passa quindi a Buongiorno, che si trova di fronte a una scelta importante per il suo futuro. Da un lato il Napoli, con una trattativa già avanzata, dall’altro l’Inter, che potrebbe offrire una nuova prospettiva.

Nel frattempo, Antonio Conte attende con trepidazione l’evolversi della situazione. Il mister, che considera Buongiorno un calciatore che in difesa può fare la differenza. Il tecnico salentino, ha avuto diversi colloqui con il centrale e spera in una sua scelta in favore degli azzurri.

Continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Buongiorno-Napoli e le ultime novità sul calciomercato azzurro!