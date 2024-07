Calendario Serie A 2024/25:Tutte le date del Napoli di Conte. Si parte con il Verona

Calendario Serie A 2024/25, tutte le date del Napoli di Conte: inizio il 16-19 agosto, finale il 25 maggio 2025. Calendario asimmetrico confermato.

Il momento tanto atteso dai tifosi è arrivato: Svelato il calendario della Serie A 2024/25. Milioni di appassionati, in particolare i sostenitori del Napoli di Conte, attendono di conoscere il percorso della propria squadra nella prossima stagione.

Serie A 2024/25: le date chiave del campionato

La nuova stagione prenderà ufficialmente il via nel weekend successivo a Ferragosto, tra il 16 ed il 19 agosto. Il campionato si concluderà il 25 maggio 2025. Da segnare in agenda l’unico turno infrasettimanale, programmato per fine ottobre.

Le soste per le nazionali: quattro pause nel campionato

Il calendario prevede quattro soste per gli impegni delle nazionali. La Serie A si fermerà nei weekend dell’8 settembre, del 13 ottobre, del 17 novembre e del 23 marzo 2025. Confermato invece il tradizionale appuntamento con il calcio durante le festività natalizie.

Calendario asimmetrico confermato: novità per il Napoli di Conte

Anche quest’anno il calendario di Serie A sarà asimmetrico. Questo significa che la sequenza delle partite nel girone di ritorno sarà diversa rispetto all’andata, aggiungendo un elemento di imprevedibilità al percorso del Napoli e delle altre squadre.

Esaminiamo nel dettaglio il cammino che attende il Napoli di Conte nella sua rincorsa al titolo. Restate sintonizzati per scoprire tutte le tappe che attendono gli azzurri nella Serie A 2024/25.

CALENDARIO SERIE A 2024/2025: LE PARTITE DEL NAPOLI

Ecco tutte le partite del Napoli per la serie A 2024/2025

Verona-Napoli Napoli-Bologna Napoli-Parma Cagliari-Napoli Juventus-Napoli NapoliMonza Napoli-Como Empoli-Napoli Napoli-Lecce Milan-Napoli Napoli-Atalanta Inter-Napoli Napoli-Roma Torino-Napoli Napoli-Lazio Udinese-Napoli Genoa-Napoli Napoli-Venezia Fiorentina-Napoli Napoli-Verona Atalanta-Napoli Napoli-Juventus Roma-Napoli Napoli-Udinese Lazio-Napoli Como-Napoli Napoli-Inter Fiorentina-Napoli Venezia-Napoli Napoli-Milan Bologna-Napoli Napoli-Empoli Monza-Napoli Napoli-Torino Lecce-Napoli Napoli-Genoa Parma-Napoli Napoli-Cagliari

