La SSC Napoli ha un nuovo logo: addio al vecchio ‘classico’ della società azzurra (FOTO)

Il Napoli abbandona il suo iconico logo per sostituirlo con una versione completamente rivisitata con design in blu scuro.

La SSC Napoli ha recentemente annunciato un cambiamento significativo nel suo iconico logo, che ha rappresentato il club partenopeo per molti anni. Proprietà di Aurelio De Laurentiis, la società ha optato per una rinnovata versione del suo simbolo tradizionale su sfondo azzurro, sostituendolo con un audace nuovo design in blu scuro.

Il nuovo logo è già visibile sul sito ufficiale della squadra e sui vari canali social, preparando il terreno per la stagione imminente della Serie A, sotto la guida di Antonio Conte. È previsto che il logo rivisitato sarà protagonista sulle maglie della squadra a partire dall’edizione 2024/2025 del campionato italiano, oltre che su tutti i prodotti ufficiali del SSC Napoli.

Di seguito la foto:

Questo rinnovamento non è solo estetico, ma segna anche un importante passo verso una nuova fase per il club, sia sul campo che dal punto di vista del marketing. Mentre il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare intensamente sugli acquisti di mercato, tra cui Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola, il rilancio del logo rappresenta un simbolo tangibile della determinazione del Napoli nel creare una “new era” per i suoi tifosi e appassionati.