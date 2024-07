Serie A 2024/25: Il calendario del Napoli, esordio a Verona e big match alla 5a

Calendario Serie A 2024/25: il Napoli di Conte inizia a Verona. Big match con Juve alla 5a. Tutte le 38 giornate, date chiave e novità del campionato.

È finalmente arrivato il momento che tutti i tifosi del Napoli attendevano: il calendario della Serie A 2024/25 è stato svelato, delineando il percorso che gli uomini di Antonio Conte dovranno affrontare nella prossima stagione.

Il cammino del Napoli: dall’esordio a Verona al finale con il Cagliari

Gli azzurri inizieranno la loro avventura in trasferta contro il Verona, per poi affrontare due sfide casalinghe consecutive contro Bologna e Parma. La prima grande prova arriverà alla quinta giornata, con il big match contro la Juventus in trasferta.

Ecco le prime 10 giornate del Napoli:

Verona-Napoli Napoli-Bologna Napoli-Parma Cagliari-Napoli Juventus-Napoli Napoli-Monza Napoli-Como Empoli-Napoli Napoli-Lecce Milan-Napoli

Altri big match da segnare sul calendario: Inter-Napoli (12a), Napoli-Roma (13a), Napoli-Juventus (22a), Napoli-Inter (27a), Napoli-Milan (30a). Il campionato si chiuderà in casa contro il Cagliari.

Le date chiave della Serie A 2024/25

Il campionato prenderà il via nel weekend del 16-19 agosto 2024 e si concluderà il 25 maggio 2025. Da segnare in agenda l’unico turno infrasettimanale, programmato per fine ottobre.

Quattro le soste per gli impegni delle nazionali:

8 settembre 2024

13 ottobre 2024

17 novembre 2024

23 marzo 2025

Confermato il tradizionale appuntamento con il calcio durante le festività natalizie.

Calendario asimmetrico: la novità confermata

Anche per la stagione 2024/25, la Serie A adotterà il formato di calendario asimmetrico. Questo significa che la sequenza delle partite nel girone di ritorno sarà diversa rispetto all’andata, aggiungendo un elemento di imprevedibilità al percorso del Napoli e delle altre squadre.

Il Napoli di Conte si prepara dunque a una stagione intensa e ricca di sfide. Con un calendario che alterna big match a sfide sulla carta più abbordabili, gli azzurri avranno l’opportunità di dimostrare la propria forza fin dalle prime giornate.

Non perdete neanche un aggiornamento sulla stagione 2024/25 del Napoli! Continuate a seguire napolipiu.com per analisi approfondite, commenti esclusivi e tutte le novità sul cammino degli azzurri in Serie A. Il vostro punto di riferimento per vivere al massimo le emozioni della nuova stagione!