Napoli e Torino a colloquio per Buongiorno, Cairo avanza una nuova proposta: le ultime

Napoli e Torino al centro di una trattativa intensa che potrebbe definire il futuro del difensore Alessandro Buongiorno.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Alessandro Buongiorno resta saldamente nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione calcistica. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club partenopeo, il tecnico Antonio Conte ha esplicitato il desiderio di includere il talentuoso centrale nella sua squadra. Dall’altra parte, il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sembra determinato a soddisfare le richieste di Conte.

Durante una recente intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, nel programma Radio Goal, il giornalista e direttore Valter De Maggio ha fornito ulteriori dettagli sulla trattativa in corso. “Il Napoli e il Torino sono attualmente seduti al tavolo delle trattative per definire il trasferimento di Alessandro Buongiorno a titolo definitivo”, ha affermato De Maggio. “Il presidente del Torino ha espresso interesse per un giovane della Primavera del Napoli, tuttavia gli azzurri sono propensi a cederlo solo con la formula del prestito. Si sta cercando di separare le due operazioni per chiudere il trasferimento quanto prima. Manna è determinato a concludere l’acquisizione di Buongiorno prima di trattare il giovane da mandare in Piemonte.”

La vicenda continua a evolversi rapidamente, con entrambe le parti impegnate a trovare un accordo che soddisfi le rispettive strategie di mercato.