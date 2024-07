Conte chiama Buongiorno: “A Napoli saresti protagonista”. Il retroscena

Antonio Conte punta forte su Alessandro Buongiorno per il Napoli. Colloquio diretto tra i due. Il difensore del Torino apre al trasferimento.

Il Napoli è in pressing su Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è l’obiettivo principale di Antonio Conte per rinforzare la retroguardia azzurra. L’edizione odierna di TuttoSport rivela un retroscena interessante sulla trattativa.

Calciomercato Napoli: Conte in prima linea per Buongiorno

Conte non si sta limitando a chiedere Buongiorno alla società, ma si sta muovendo in prima persona per convincere il giocatore. Il tecnico salentino ha avuto diversi contatti diretti con il difensore: telefonate, messaggi e persino un incontro in un ristorante di Torino poco prima che Buongiorno partisse per la Germania con la Nazionale.

Durante questi colloqui, Conte avrebbe detto a Buongiorno: “Ti seguo da anni, sai bene quanto ti apprezzo. Nel mio Napoli saresti sicuramente un protagonista, allestiremo una squadra in grado di lottare per le posizioni di vertice e con me miglioreresti ancora“.

Parole che sembrano aver colpito nel segno. Secondo TuttoSport, Buongiorno sarebbe rimasto “inorgoglito il giusto, colpito da tanta stima” e avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento.

La situazione della trattativa Buongiorno-Napoli

Nonostante l’apertura del giocatore, la trattativa non è ancora conclusa. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha un ottimo rapporto con Buongiorno e insieme valuteranno come gestire l’assalto del Napoli.

Gli azzurri sembrano avere fretta di chiudere l’affare, temendo possibili inserimenti di altri club. La volontà di Conte di avere Buongiorno al centro della sua nuova difesa potrebbe essere determinante per la conclusione positiva della trattativa.

