Buongiorno-Napoli: affare in dirittura d’arrivo. Cifre e dettagli

Napoli vicino all’acquisto di Buongiorno. Trattativa in fase avanzata con il Torino. Conte lo vuole come pilastro della nuova difesa azzurra.

Il Napoli è sempre più vicino a chiudere l’acquisto di Alessandro Buongiorno. La trattativa con il Torino sembra essere ben avviata verso una conclusione positiva, con il difensore pronto a diventare il nuovo pilastro della retroguardia azzurra.

Calciomercato Napoli: Buongiorno nel mirino di Conte

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’operazione Buongiorno è ormai ben impostata. L’eliminazione dell’Italia dagli Europei potrebbe accelerare la trattativa, che Antonio Conte considera prioritaria per rinforzare la difesa del Napoli.

Il tecnico pugliese ha individuato in Buongiorno il leader ideale per la sua retroguardia, e il giocatore sembra non avere dubbi sul grande salto in una big. Il Torino, consapevole della situazione, non si opporrà alla partenza del suo gioiello.

Le cifre dell’affare Buongiorno

Aurelio De Laurentiis ha messo sul piatto un’offerta di 30 milioni di euro più 5 di bonus. Il Torino, al momento, chiede 35 milioni più 5 di bonus, ma la distanza tra le parti si sta assottigliando. Il Napoli potrebbe inserire nell’operazione anche il cartellino di Ostigard, ormai in uscita dal club azzurro.

La volontà del giocatore sarà determinante per la chiusura dell’affare. Buongiorno è pronto a diventare il fulcro della nuova difesa napoletana, chiamata a riscattare una stagione deludente.

L’assenza di minuti giocati con la Nazionale durante gli Europei non sembra aver influito sull’interesse del Napoli, che vede in Buongiorno l’investimento giusto per il presente e il futuro.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Buongiorno-Napoli e le ultime novità sul calciomercato azzurro!