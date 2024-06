Napoli, doppio colpo in vista: Manna a Milano per Buongiorno e Spinazzola – CorrSport

Il Napoli punta al doppio colpo Buongiorno-Spinazzola. Manna a Milano per chiudere le trattative. Conte spinge per rinforzare la squadra prima del ritiro.

Il Napoli accelera sul mercato con l’obiettivo di regalare ad Antonio Conte rinforzi importanti prima del ritiro di Dimaro. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna si prepara a una missione cruciale a Milano per chiudere due affari: Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola.

Buongiorno: l’obiettivo principale di Conte

Alessandro Buongiorno resta la priorità per la difesa del Napoli. Il quotidiano riporta:

“Il grande obiettivo del mercato del Napoli, però, resta Buongiorno, 25 anni, da ieri libero e in vacanza dopo l’eliminazione della Nazionale all’Europeo in Germania. […] Conte punta molto, facciamo anche moltissimo sul centrale del Torino, mancino naturale, veloce e pratico in marcatura, dominante nel gioco aereo.”

L’offerta del Napoli e la posizione del Torino

Manna ha presentato un’offerta significativa al Torino:

“Giovanni Manna ha messo sul piatto 35 milioni di euro con i bonus. Il Torino è partito da una richiesta enorme, 40 milioni di base fissa più 5 di bonus, ma le distanze sono ormai ridotte, ci si incontrerà a metà strada.”

Spinazzola: l’occasione a costo zero

L’altro obiettivo è Leonardo Spinazzola, appena svincolatosi dalla Roma. Il Corriere dello Sport sottolinea:

“Leonardo Spinazzola, 31 anni, da oggi ufficialmente svincolato dopo la fine della lunga parentesi alla Roma. L’esterno è l’altro giocatore da provare a chiudere in tempi brevi, arriverebbe anche in tempo per cominciare concretamente la preparazione in Val di Sole, in Trentino.”

Manna al lavoro: la missione milanese

Il ds del Napoli è pronto a entrare nel vivo delle trattative:

“Il ds Manna da domani sarà di nuovo a Milano a tessere la tela di Buongiorno e poi quella di Spinazzola.”

L’obiettivo del Napoli è chiaro: rafforzare la squadra con due elementi di qualità che si adattano perfettamente al sistema di gioco di Conte. Buongiorno rappresenterebbe un investimento importante per il futuro, mentre Spinazzola porterebbe esperienza e versatilità sulla fascia.

