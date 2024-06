Oriali nello staff di Conte al Napoli: non sarà team manager. Il retroscena

Gabriele Oriali confermato nello staff di Conte al Napoli, ma non come team manager. Avrà un ruolo dirigenziale di rilievo.

Il Napoli si prepara alla rivoluzione Conte, e con lui arrivano nuove figure chiave nello staff tecnico e dirigenziale. Tra queste, spicca il nome di Gabriele Oriali, la cui posizione è stata oggetto di speculazioni nelle ultime ore.

Oriali non sarà il team manager

Contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, il Corriere dello Sport rivela che Gabriele Oriali non ricoprirà il ruolo di team manager del Napoli. Questa posizione, secondo quanto confermato da CalcioNapoli24, sarà invece assegnata a Paolo Rea.

Un ruolo di rilievo per l’ex Inter e Nazionale

Nonostante non sarà team manager, la presenza di Oriali nello staff di Antonio Conte è confermata. Le fonti assicurano che l’ex dirigente dell’Inter e della Nazionale italiana avrà una “figura dirigenziale di rilievo” all’interno della nuova struttura tecnica del Napoli.

Posizione di prestigio per Oriali

L’articolo sottolinea che Oriali occuperà una posizione di grande importanza: “non è in dubbio la sua presenza, sarà una figura dirigenziale di rilievo nello staff di Conte, con una posizione in società ancor più importante del ruolo di team manager.”

La nuova struttura tecnica del Napoli prende forma

Con l’arrivo di Conte e l’inserimento di figure di spicco come Oriali, il Napoli sta chiaramente puntando a costruire una struttura tecnica e dirigenziale di alto livello, in grado di supportare le ambizioni del club per la prossima stagione.

Attesa per l’ufficialità e i dettagli

Mentre si delineano i contorni dello staff di Conte, cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale e per i dettagli specifici sul ruolo che Oriali andrà a ricoprire nel nuovo organigramma del Napoli.

