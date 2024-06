Italia eliminata: Il post di Politano sui social fa discutere

Matteo Politano reagisce all’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 con un post polemico sui social.

L’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 ha scatenato reazioni in tutto il mondo del calcio, ma una in particolare ha attirato l’attenzione dei tifosi. Matteo Politano, attaccante del Napoli escluso dalla lista dei convocati di Luciano Spalletti, ha condiviso sui social un messaggio che sembra tutt’altro che di sostegno.

La debacle dell’Italia contro la Svizzera

La Nazionale italiana ha chiuso il suo percorso europeo con una pesante sconfitta per 2-0 contro la Svizzera negli ottavi di finale. All’Olympiastadion di Berlino, gli Azzurri sono stati nettamente surclassati dagli elvetici, che ora si preparano ad affrontare ai quarti la vincente tra Inghilterra e Slovacchia.

Il post criptico di Politano

Subito dopo la fine della partita, Politano ha pubblicato una storia su Instagram che ha fatto molto discutere. Il calciatore ha condiviso l’emoji di un omino con le braccia aperte, un gesto che molti hanno interpretato come un “ve l’avevo detto” o un’espressione di rassegnata previsione del risultato.

Il contesto: l’esclusione di Politano dalla Nazionale

La reazione di Politano assume un significato particolare alla luce della sua esclusione dalla lista dei convocati per Euro 2024. Nonostante sia stato protagonista con Spalletti nella conquista dello scudetto del Napoli, l’attaccante non è stato scelto dal commissario tecnico per questa competizione.

Le possibili interpretazioni del gesto

Il post di Politano si presta a diverse interpretazioni. Potrebbe essere visto come una critica velata alle scelte di Spalletti, un’espressione di frustrazione per non aver potuto contribuire alla causa azzurra, o semplicemente una reazione emotiva alla delusione per l’eliminazione della Nazionale.

Le reazioni dei tifosi e le possibili conseguenze

Il gesto sui social di Politano ha già scatenato numerose reazioni tra i tifosi, divisi tra chi comprende la sua frustrazione e chi critica il timing e il modo della sua esternazione. Resta da vedere se ci saranno conseguenze o chiarimenti da parte del giocatore o della Federazione nei prossimi giorni.

