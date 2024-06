Kvaratskhelia-Napoli, la trattativa per il rinnovo entra nel vivo: Spunta un compromesso

La trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia col Napoli entra nel vivo. De Laurentiis in Germania, offerta del PSG e possibile compromesso.

Contrariamente alle voci pessimistiche circolate negli ultimi giorni, la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli è appena iniziata e si prospetta costruttiva. Il viaggio lampo di De Laurentiis in Germania, accompagnato dall’ad Chiavelli, dal ds Manna e dall’avvocato Grassani, non era finalizzato a siglare un accordo immediato, ma a gettare le basi per una negoziazione seria.

Il messaggio chiaro del Napoli all’entourage di Kvara

Giovanni Scotto, sul quotidiano Il Roma, riporta: “Lo stato maggiore del Napoli era necessario per mettere le cose in chiaro con Mamuka Jugeli, agente dell’attaccante, e di suo padre, che pure ne cura gli interessi. Era importante presentarsi con lo stato maggiore al gran completo per mandare un messaggio chiaro.“

Conte vuole Kvara: niente braccio di ferro

Scotto sottolinea l’importanza di Kvaratskhelia per il progetto Napoli: “Niente muro contro muro, perché Conte ha firmato per allenare un Napoli con Kvara e Di Lorenzo. Non è il caso di scherzare o perdere tempo, né di imbastire scaramucce.“

L’offerta del PSG e la controproposta del Napoli

“Probabilmente il Paris Saint Germain ha offerto un contratto da 10 milioni (ma si parla anche di 9 + 2 di bonus). Troppi per De Laurentiis, che ha presentato un’offerta con ingaggio quasi quadruplo rispetto ad oggi. 4.5 milioni bonus inclusi,” rivela Scotto.

Verso un compromesso: i possibili scenari

Il giornalista delinea una possibile via di mezzo: “Probabilmente Kvaratskhelia finirà col guadagnare non meno di 5.5 milioni a stagione, 6 con i bonus. Si sarebbe già intravista una via di mezzo: 7.5 milioni, ma per il Napoli non si spinge così in alto.“

La clausola rescissoria: una possibile chiave per l’accordo

“Un’offerta invitante potrà arrivare con l’inserimento di una clausola, ma solo se la vorrà Kvaratskhelia. Una cifra che si può immaginare vicina ai 100 milioni,” suggerisce Scotto, indicando una potenziale soluzione per soddisfare entrambe le parti.

La posizione di Conte e il futuro immediato

Scotto conclude: “Era quello che voleva Conte: smetterla di parlare di addio e cominciare a discutere del rinnovo. Con una prospettiva molto chiara. Fin quando Kvara non rinnoverà, resterà con l’attuale contratto che lo vincola per altri tre anni.“

La trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia è dunque entrata nel vivo, con prospettive positive per un accordo che soddisfi sia il giocatore che il Napoli.

