Anguissa dice no all’Arabia: Conte lo blinda al Napoli. Ecco chi c’è dietro la scelta

Frank Anguissa rifiuta l’offerta dell’Al-Nassr e resta al Napoli. Conte lo blinda e punta su di lui per la prossima stagione.

Frank Anguissa resta al Napoli, nonostante le sirene arabe. Il Corriere dello Sport svela un interessante retroscena sul centrocampista camerunense, tentato dall’Arabia ma poi convinto a rimanere grazie all’arrivo di Antonio Conte.

L’offerta araba e la tentazione di Anguissa

Secondo il quotidiano: “A fine campionato Anguissa era stato tentato da un’offerta araba, a richiederlo l’Al-Nassr di Cristiano, e lui ci stava riflettendo seriamente.” Una proposta allettante che avrebbe potuto cambiare il futuro del giocatore.

L’arrivo di Conte cambia tutto

La situazione ha subito una svolta con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: “Poi è arrivato Conte e ha posto il veto: non parte, non si muove, non è in vendita.” Il nuovo tecnico ha immediatamente blindato Anguissa, considerandolo un elemento chiave per il suo progetto.

Anguissa pronto a riscattarsi

Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, Anguissa è motivato a tornare ai suoi livelli: “Ora Frank è in attesa e incuriosito. Non vede l’ora di conoscere il nuovo allenatore e ripartire per cancellare le delusioni recenti di una stagione in cui non è riuscito a lasciare il segno.“

Il ruolo di Anguissa nel Napoli di Conte

Il Corriere dello Sport delinea il futuro ruolo di Anguissa: “Anguissa, anni 28, tornerà a guidare il centrocampo con Conte. Si affiancherà a Lobotka, la coppia storica dello scudetto, il tandem che per il quarto anno di fila si sistemerà nel cuore della manovra.“

Le qualità che Conte apprezza in Anguissa

“Conte conosce bene il valore di Anguissa, lo ritiene prezioso con la sua fisicità ma anche la pulizia nel palleggio, gli strappi palla al piede, la padronanza tecnica, lo strapotere atletico e gli inserimenti in zona gol.” Queste caratteristiche rendono il camerunense un elemento fondamentale per il gioco del nuovo allenatore.

La sfida del riscatto

Per Anguissa si prospetta una stagione di riscatto: “Dovrà ritrovarsi dopo un’annata complessa. Il Napoli riparte anche da lui.” Il centrocampista avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore sotto la guida di Conte e di tornare a essere un pilastro della squadra azzurra.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su Anguissa e sul nuovo Napoli di Antonio Conte. Vi terremo informati su ogni sviluppo della preparazione della squadra in vista della prossima stagione!