Lukaku preferisce il Napoli al Milan per ricongiungersi con Conte. La clausola del Chelsea e la situazione Osimhen complicano la trattativa.

Lukaku vuole il Napoli: il Milan ci prova, ma Conte è la chiave

Romelu Lukaku è al centro di un’intensa trattativa di calciomercato che vede protagonisti Napoli e Milan. L’attaccante belga, individuato come possibile sostituto di Victor Osimhen, sembra avere una netta preferenza per la maglia azzurra.

Conte, il fattore decisivo

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la presenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è determinante per Lukaku. Il quotidiano afferma: “Conte vuole Lukaku e il giocatore farebbe carte false per poter lavorare con lui, corteggiato anche dal Milan”. Il legame tra l’allenatore e l’attaccante, forgiato durante il periodo all’Inter, potrebbe essere decisivo per il futuro del belga.

Gli ostacoli nella trattativa

Nonostante la volontà di Lukaku, ci sono ancora ostacoli da superare. Il Chelsea chiede il pagamento della clausola rescissoria, che si avvicina ai 44 milioni di euro. Inoltre, la trattativa per la cessione di Osimhen non si è ancora sbloccata, creando uno stallo nella situazione.

Il nodo Osimhen

Il Corriere del Mezzogiorno sottolinea che Osimhen “sicuramente non fa parte del progetto-Conte per la prossima stagione”. La partenza del nigeriano sembra essere la chiave per sbloccare l’arrivo di Lukaku al Napoli.

Le prospettive future

La situazione rimane in evoluzione, con il Napoli che deve gestire contemporaneamente l’uscita di Osimhen e il possibile ingaggio di Lukaku. La volontà del giocatore belga potrebbe giocare un ruolo cruciale nelle prossime fasi della trattativa.

