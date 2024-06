Napoli-Lukaku, Di Marzio: “Azzurri in pole, ma il Milan potrebbe sorpassare tutti”

Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli è in pole per Lukaku, ma il Milan potrebbe sorpassare. Il Chelsea apre alla cessione.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione di Romelu Lukaku. Durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, Di Marzio ha rivelato:

Di Marzio: “Napoli in pole per Lukaku”

“Il Napoli pensa di aver fatto abbastanza, per non dire il massimo, per avere una corsia prioritaria nella testa di Lukaku. I contatti con Antonio Conte hanno inciso, il Napoli ha parlato a lungo con Lukaku.”

Il ruolo di Manna e la situazione Osimhen

Di Marzio ha sottolineato l’importanza di Manna nella trattativa:

“Tra l’altro Manna era uno dei fautori dello scambio Lukaku-Vlahovic alla Juve, ed ha un feeling forte con gli agenti del calciatore.”

Tuttavia, ha anche evidenziato un ostacolo: “Il Napoli però deve prima trovare una soluzione per Osimhen.”

L’inserimento del Milan

Un’importante svolta potrebbe arrivare dal Milan. Di Marzio ha spiegato:

“Il Milan ha necessità di acquistare subito un attaccante, ora che Zirkzee sembra destinato al Manchester United. Il Milan potrebbe decidere di fare all-in e strappare Lukaku al Napoli.”

La posizione del Chelsea

Di Marzio ha anche chiarito la posizione del Chelsea:

“Il Chelsea non vorrebbe più prestarlo, perché negli ultimi anni lo ha sempre dato in prestito oneroso per circa 7-10 milioni di euro. Ora vorrebbero darlo via a titolo definitivo, ha una clausola rescissoria di 44 milioni di euro – se non sono 44 sono 40, ma è questa la cifra che chiede il Chelsea per adesso.”

Tuttavia, il giornalista prevede un possibile abbassamento del prezzo:

“È più facile che il Chelsea lo venda ad una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma ci vorrà del tempo prima che i Blues calino di così tanto le pretese.”

La situazione di Lukaku rimane in evoluzione, con il Napoli in pole position ma il Milan pronto all’inserimento. Il Chelsea sembra aperto alla cessione, ma le richieste economiche potrebbero giocare un ruolo cruciale nella trattativa.

Restate sintonizzati su napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su Lukaku e sulle altre trattative di calciomercato del Napoli!