Lukaku-Napoli, affare vicino: il Chelsea abbassa le pretese. Tutti i dettagli

Lukaku vicino al Napoli: il Chelsea abbassa le pretese a 30 milioni. Il belga pronto a dire sì dopo l’Europeo.

Il Napoli si avvicina a grandi passi verso Romelu Lukaku. L’attaccante belga, pupillo di Antonio Conte, potrebbe presto diventare l’erede di Osimhen all’ombra del Vesuvio. La Repubblica online riporta sviluppi significativi in questa trattativa di calciomercato.

Calciomercato Napoli: Chelsea pronto a cedere Lukaku

Secondo quanto riportato, il Chelsea avrebbe accettato l’offerta del Napoli per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Questo rappresenta uno sconto considerevole rispetto ai 38 milioni inizialmente richiesti dai Blues. La Repubblica online afferma:

“Il Chelsea è disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo alla società di De Laurentiis, l’accordo sarebbe stato già trovato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, con uno sconto quindi rispetto ai 38 inizialmente richiesti.“

Lukaku pronto a dire sì al Napoli

L’attaccante belga sembra favorevole al trasferimento in azzurro. La prospettiva di lavorare nuovamente con Antonio Conte, con cui ha già condiviso successi all’Inter, è un fattore determinante. La fonte riporta:

“L’operazione va definita in ogni dettaglio, ma la strada è tracciata, Lukaku sarà l’erede di Osimhen. La proposta del Napoli lo intriga non poco ed è orientata ad accettarla dopo la fine dell’Europeo, per la felicità dei tifosi partenopei“.

De Laurentiis e Manna al lavoro per accontentare Conte

Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno lavorando alacremente per portare a termine l’operazione. L’obiettivo è chiaro: fornire a Conte un attaccante di livello mondiale per sostituire l’uscente Osimhen.

I tempi dell’operazione Lukaku-Napoli

Sebbene l’accordo sembri vicino, i dettagli finali dell’operazione potrebbero essere definiti dopo la conclusione di EURO 2024. Questo permetterebbe a Lukaku di concentrarsi pienamente sul torneo con il Belgio prima di dedicarsi alla sua nuova avventura in Serie A.

Le prospettive per il Napoli con Lukaku

L’arrivo di Lukaku potrebbe rappresentare un colpo straordinario per il Napoli. Con la sua esperienza internazionale e la familiarità con i metodi di Conte, il belga potrebbe essere l’uomo giusto per guidare l’attacco azzurro nella prossima stagione.

