Pinelli: “Conte imbarazzato dall’affetto dei napoletani. ll mettersi da parte di ADL è stato il primo buon segnale”

Il giornalista Pietro Pinelli si è soffermato sull’accoglienza e sulle sfide di Antonio Conte alla guida del Napoli.

Pietro Pinelli, giornalista di Mediaset, ha offerto interessanti riflessioni sull’arrivo di Antonio Conte al Napoli durante un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Pinelli ha iniziato ricordando il passato glorioso del club, evidenziando come l’accoglienza riservata a Conte abbia superato ogni aspettativa.

“Conte è giunto con grande entusiasmo, ed è stato accolto come un vero re. Non è passato inosservato il gesto di Aurelio De Laurentiis, che si è messo da parte dando un segnale forte di fiducia al nuovo comandante del Napoli”, ha dichiarato Pinelli. “Tuttavia, non è stato tutto rose e fiori per Conte: l’affetto caloroso dei napoletani, già evidente, sembra averlo messo un po’ in imbarazzo. Si sente già in debito con i tifosi azzurri per la loro straordinaria accoglienza.”

Pinelli ha poi esaminato le prospettive per la stagione in arrivo, sottolineando che “le premesse per fare bene ci sono tutte, con i pezzi chiave del Napoli pronti a restare, Osimhen in testa. È significativo anche il viaggio dei dirigenti in Germania per Kvaratskhelia; sembra che il rinnovo sia cosa fatta, segno del buon momento del club”.

Concludendo l’intervista, Pinelli ha insistito sul ruolo fondamentale di Conte nel plasmare il futuro del Napoli: “È un re che dovrà dimostrare tutto il suo valore sul campo. La sua presenza già ha fatto voltare pagine importanti nella storia recente del club partenopeo.”