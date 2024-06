Mercato Napoli, l’alternativa a Kvaratskhelia è brasiliana: occhi puntati su Wesley Gassova

Il club partenopeo valuta l’attaccante brasiliano, Wasley Gassova, come possibile colpo di mercato per la prossima stagione.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto un passo deciso nel mercato internazionale inviando emissari in Brasile per valutare da vicino il talento emergente Wesley Gassova, attaccante del Corinthias. L’interesse verso il giovane calciatore è stato confermato da Carlo Landoni, giornalista di Sportmediaset, durante un recente editoriale.

Il nome di Gassova è balzato all’attenzione del club partenopeo durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, in cui è stata sollevata la questione dell’interesse verso giocatori sudamericani. Wesley Gassova, nato nel 2005, è considerato una delle promesse più brillanti del calcio brasiliano, grazie alle sue doti tecniche e fisiche evidenziate durante la stagione attuale, con 4 gol segnati tra Brasileirao, Copa Sudamericana e Copa do Brasil.

Carlo Landoni ha riferito che il Napoli ha intensificato gli sforzi per monitorare Gassova da vicino, testandone le capacità e instaurando relazioni tecniche positive. Nonostante la presenza di una clausola contrattuale per l’Europa fissata a 10 milioni di euro nel contratto che lo lega al Corinthias fino al 2027, il Napoli sembra essere ben posizionato per competere per l’acquisto del giovane talento. Ecco quanto dichiarato da Landoni:

“Il club del Presidente De Laurentiis ha inviato negli ultimi tempi emissari per visionarlo più da vicino, per testarne le qualità, per conoscere il calciatore e la sua famiglia. Wesley piace, relazioni tecniche positive. La valutazione di Wesley rientra nei parametri finanziari del Napoli, anche se nel contratto che lega il brasiliano al Corinthians sino al 2027 sembrerebbe ci sia una clausola per l’Europa di 10 milioni. Wesley piace in Inghilterra e al Porto, ma anche il Napoli studia il colpo”.