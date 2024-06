Conte rivela: “Ho scelto Napoli nonostante offerte dall’estero. C’era una promessa con De Laurentiis”

Antonio Conte spiega la scelta del Napoli: promessa con De Laurentiis, rifiutate offerte dall’estero.

Antonio Conte ha fatto il suo debutto ufficiale come allenatore del Napoli, spiegando le ragioni dietro la sua scelta di guidare il club partenopeo. Durante la presentazione a Palazzo Reale, il tecnico ha rivelato dettagli interessanti sul suo arrivo in azzurro.

La promessa con De Laurentiis

Conte ha svelato l’esistenza di un accordo pregresso con il presidente del Napoli: “Dall’estero era arrivata qualche proposta anche interessante, ma c’era un discorso avviato col presidente De Laurentiis in cui c’era la promessa che ci saremmo rivisti e a bocce ferme e avremmo deciso se lavorare insieme. Abbiamo trovato la giusta quadra, abbiamo voglia di ricominciare.”

Il progetto a lungo termine

L’allenatore ha sottolineato l’importanza di costruire un progetto duraturo: “Con il presidente, il club vogliamo costruire fondamenta solide per fare qualcosa di importante che duri nel tempo.”

Il legame con il Sud

Conte ha enfatizzato il suo legame con il Meridione: “Sono un uomo del Sud, sono nato a Lecce, conservo le mie origini e radici, so cosa significa vivere al Sud, so che cosa rappresenta per il Sud il calcio.”

L’accoglienza dei tifosi

Dopo la conferenza, Conte è stato accolto calorosamente dai tifosi. Nonostante la scorta, si è concesso per autografi e selfie, promettendo a chi non ha potuto accontentare: “Lo facciamo dopo.”

Le prospettive per il Napoli

Le parole di Conte rivelano una profonda motivazione e un forte desiderio di successo con il Napoli. Il suo atteggiamento e la sua disponibilità stanno già conquistando la piazza napoletana.

Il futuro azzurro con Conte

L’arrivo di Conte segna l’inizio di una nuova era per il Napoli. Con la sua esperienza e determinazione, il tecnico punta a riportare il club ai vertici della Serie A e a competere ai massimi livelli in Europa.

