Il nuovo Napoli di Antonio Conte: i principali protagonisti e due importanti novità

Ecco da dove ripartirà il nuovo Napoli di Antonio Conte: i pilastri del club e le novità Caprile e Folorunsho.

Nella sua prima conferenza stampa ufficiale come tecnico del Napoli, Antonio Conte ha delineato una strategia ambiziosa per il futuro della squadra azzurra, puntando su un nucleo di giocatori considerati imprescindibili per la prossima stagione.

Alex Meret rimarrà il portiere titolare del Napoli, consolidando la sua posizione con prestazioni solide e affidabili. Ma non solo: Conte ha espresso grande fiducia nei confronti di Giovanni Di Lorenzo, il talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia, il centrocampista André-Frank Anguissa e lo slovacco Stanislav Lobotka, evidenziandoli come centrali nel suo progetto di squadra.

Il ritorno di Elia Caprile dall’Empoli e la presenza del difensore Amir Rrahmani rafforzerà ulteriormente il reparto difensivo, offrendo a Conte opzioni importanti per la stagione in arrivo.

Una delle novità più intriganti è il ritorno di Folorunsho dall’Hellas Verona. Conte ha manifestato grande interesse nel vedere all’opera questo centrocampista, suggerendo un ruolo potenzialmente cruciale nel suo schema tattico.

Meno chiaro è il futuro di Victor Osimhen, con Conte che ha indicato la possibilità di un trasferimento imminente. Il club è disposto a valutare offerte che soddisfino una clausola rescissoria da 120 milioni di euro.