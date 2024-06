Conte elogia i tifosi del Napoli: Accoglienza senza precedenti

Antonio Conte si presenta al Napoli: “Mai ricevuto tanto affetto”. Il nuovo mister azzurro delinea la sua visione per il club.

Antonio Conte ha fatto il suo debutto ufficiale come allenatore del Napoli in una conferenza stampa tenuta nella suggestiva cornice di Palazzo Reale. Le sue parole hanno subito acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri, delineando la visione del tecnico per il futuro del club partenopeo.

Conte e l’affetto dei tifosi del Napoli

Il nuovo mister azzurro è rimasto colpito dall’accoglienza ricevuta dai napoletani. Conte ha dichiarato: “E’ la prima volta che mi ritrovo a ricevere tanto da una città e una tifoseria prima di dare tanto io: inizio questa avventura con un grosso debito…”

Queste parole sottolineano il forte legame che si sta già creando tra l’allenatore e la piazza napoletana, ancor prima dell’inizio della stagione.

La visione di Conte per il Napoli

Durante la conferenza, Conte ha anche affrontato il tema dei giocatori che potrebbero voler lasciare il club. Il suo messaggio è stato chiaro e deciso:

“Mi auguro che Napoli non venga vista come una squadra di passaggio, ma come una meta, altrimenti continuiamo solo a fare discorsi su discorsi. Chi viene qua sa che lotterà per qualcosa ogni anno, deve sentirsi partecipe e responsabile di questo.”

L’approccio di Conte ai malumori

Il tecnico ha poi aggiunto, con la sua caratteristica determinazione: “Se ogni anno ti viene il mal di pancia e non sei contento, stai con me, ogni giorno, ti racconto due cose, magari mi faccio aiutare a fare l’allenatore… Ripeto: questo discorso del non contento di stare a Napoli non lo accetto e non lo accetterò mai. Patti chiari ed amicizia lunga.”

Queste parole, che hanno suscitato l’applauso del presidente Aurelio De Laurentiis, evidenziano l’approccio diretto e senza compromessi di Conte.

Le prospettive per il Napoli di Conte

La conferenza di presentazione ha delineato chiaramente l’ambizione di Conte per il Napoli. L’allenatore vuole creare una squadra unita, motivata e orgogliosa di rappresentare la città, puntando a competere ai massimi livelli in Serie A e nelle competizioni europee.

L’entusiasmo generato da queste prime dichiarazioni fa ben sperare i tifosi del Napoli per una stagione di riscatto e successi sotto la guida del nuovo mister.

