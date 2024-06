Conte: “Voci di mercato? Qui non c’è nessuna confusione, c’è chiarezza di idee. Decido io chi parte e chi resta”

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, si è soffermato su diverse voci di mercato e casi ‘irrisolti’ in casa azzurra.

Nella conferenza stampa di presentazione di oggi, Antonio Conte ha affrontato a cuore aperto le questioni riguardanti i giocatori Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Il nuovo allenatore del Napoli ha dichiarato con fermezza di essere il punto di riferimento ultimo per le decisioni riguardanti la squadra partenopea.

Conte ha delineato come ha gestito le iniziali difficoltà con i giocatori: “Stiamo gestendo queste situazioni insieme al club nel migliore dei modi. Ho voluto essere chiaro fin dall’inizio con il presidente: la decisione su chi rimane e chi parte spetta esclusivamente a me, prima di ogni altra considerazione economica o contrattuale.” Ha inoltre enfatizzato il suo ruolo nel definire il futuro dei giocatori, assicurando di aver trovato pieno supporto dalla dirigenza.

Riguardo a Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, Conte lo ha elogiato non solo per le sue qualità calcistiche ma anche per il suo ruolo di leadership nello spogliatoio. “Di Lorenzo è una persona di grande integrità, fondamentale per il nostro progetto,” ha sottolineato.

Analogamente, ha evidenziato il valore di Kvaratskhelia, sottolineando che le difficoltà dell’anno scorso non hanno offuscato il talento del giocatore. “La frustrazione può portare a situazioni complesse, ma sappiamo tutti che questo è un nuovo inizio,” ha aggiunto Conte, indicando il desiderio di ricostruire e di ottenere risultati.

Su Victor Osimhen, Conte ha riferito di essere a conoscenza degli accordi preesistenti tra il giocatore e il club, sottolineando che la gestione di questi aspetti è distinta dalle sue decisioni tecniche. “Osimhen è un calciatore di altissimo livello, ma non posso intervenire su questioni contrattuali già stabilite,” ha chiarito.

Concludendo, Conte ha voluto dissipare ogni dubbio riguardo alla gestione del Napoli: “Qui non c’è confusione, solo chiarezza di idee. Siamo determinati nel nostro percorso e tutti i giocatori devono essere al 200% con il Napoli.”