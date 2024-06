Presentazione Conte, De Laurentiis: “Ripartiamo con un nuovo allenatore cercando di azzerare tutto”

Antonio Conte presentato come nuovo allenatore del Napoli direttamente dal Palazzo Reale di Napoli: le dichiarazioni.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Oggi è un giorno di grandi emozioni a Palazzo Reale, dove il Napoli ha presentato ufficialmente Antonio Conte come nuovo allenatore della squadra.

Conte, visibilmente commosso, ha esordito dicendo: “È la prima volta che mi presentano in questa maniera, quindi c’è anche un filo di emozione nonostante diversi anni di carriera nel mondo del calcio. Vi ringrazio. Ringrazio sicuramente Napoli, perché di solito io prima di ricevere do qualcosa. Qui è successo il contrario, tanto entusiasmo, tanto affetto. Ora non mi resta che restituire”.

La scelta di Palazzo Reale come sede dell’evento non è stata casuale, rispettando le regole di un luogo storico di rilevanza artistica. Solo 400 accreditati hanno potuto partecipare, provenienti da tutto il mondo.

Alle parole di Conte ha fatto eco il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il quale ha sottolineato l’importanza di questo nuovo inizio: “Questa è un’occasione importante, come è importante ogni volta che uno azzera tutto e riparte da capo. Ogni volta che c’è un nuovo allenatore si riparte di nuovo con grande entusiasmo, cercando di cancellare tutto quello che c’è stato”.