Casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia, ADL e la frecciata al PSG: "Io cerco sempre di essere corretto..."

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto pubblicamente durante la conferenza stampa di presentazione di Conte.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiarito la posizione del club riguardo ai giocatori Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte.

Nel corso dell’evento, De Laurentiis ha affrontato le voci di mercato circolate intorno a Di Lorenzo, difensore del Napoli, e Kvaratskhelia, giovane promessa nelle file della squadra partenopea. “Posso capire che Di Lorenzo si sia sentito abbandonato, ma è impossibile abbandonare una persona del suo livello”, ha dichiarato il presidente, evidenziando l’importanza del giocatore nel contesto della squadra. “Spero che con l’Europeo si ricarichi, dopo il fortunoso pareggio dell’altra sera magari c’è la stessa serenità”.

Il presidente ha inoltre affrontato la questione contrattuale di Kvara: “Abbiamo un contratto con lui e stiamo lavorando per proporre dei cambiamenti contrattuali. Non vedo problemi per lui”. Poi la frecciata al PSG: “Si può dire di tutto, si possono fare offerte ai giocatori senza avvisare il club, ma io cerco sempre di essere corretto, come mi hanno insegnato i miei genitori”.