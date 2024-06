Napoli, in vendita la maglia con il motto di Conte “Amma faticà”: prezzo e dettagli

Il Napoli lancia la maglia celebrativa di Conte con il motto “Amma faticà”. Prezzo 25€, pre-ordini dal 26 giugno.

Il Napoli lancia un’iniziativa che sta già entusiasmando i tifosi: una t-shirt celebrativa per l’arrivo di Antonio Conte con il suo motto “Amma faticà”. Questa frase, che in dialetto napoletano significa “Dobbiamo lavorare”, riassume perfettamente la filosofia del nuovo tecnico azzurro.

Prezzo e disponibilità della maglia “Amma faticà”

La società partenopea ha annunciato che la maglia sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal 26 giugno. I tifosi potranno acquistarla al prezzo di 25 euro, con le spedizioni che inizieranno dal 1° luglio.

Il significato della maglia celebrativa di Conte

Questa t-shirt non è solo un capo di abbigliamento, ma rappresenta un simbolo dell’inizio della nuova era Conte a Napoli. Il motto “Amma faticà” riflette l’etica del lavoro e la dedizione che il tecnico salentino intende portare alla squadra, un messaggio chiaro per giocatori e sostenitori.

Impatto sul marketing del Napoli

L’iniziativa dimostra come l’arrivo di Conte stia già influenzando positivamente il marketing del club. Questa maglia celebrativa potrebbe essere solo l’inizio di una serie di prodotti legati al nuovo corso tecnico del Napoli.

Le aspettative per la nuova stagione

Con il lancio di questo capo, il Napoli sottolinea le alte aspettative per la prossima stagione di Serie A. I tifosi che indosseranno il motto di Conte dimostreranno il loro sostegno al nuovo progetto tecnico e la fiducia nel ritorno del club ai vertici del calcio italiano.

La maglia “Amma faticà” si preannuncia già come un must-have per i sostenitori azzurri, ansiosi di mostrare il loro supporto al nuovo allenatore e alla squadra in vista della prossima, emozionante stagione.

