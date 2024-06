La maglia con la frase motto di Antonio Conte: “Amma Faticà”. Ecco i dettagli

Scopri la maglia “Amma Faticà” dedicata a Antonio Conte della SSC Napoli: prezzo, design e come acquistarla.

La SSC Napoli ha lanciato oggi una nuova T-shirt celebrativa dedicata al suo nuovo allenatore, Antonio Conte, e al suo famoso motto “Amma Faticà”. Questo annuncio arriva in concomitanza con la presentazione ufficiale di Conte come nuovo tecnico azzurro, segnando un momento di grande entusiasmo tra i tifosi partenopei.

La T-shirt, disponibile in pre-ordine a partire da oggi, sarà venduta al pubblico al prezzo di 25 euro. Gli ordini saranno spediti a partire dall’1 luglio, come indicato sul sito ufficiale della SSC Napoli. Il capo d’abbigliamento è realizzato con cotone di alta qualità per garantire comfort e durabilità. Ecco quanto si legge sul sito partenopeo:

“Questa esclusiva T-Shirt è un omaggio al nuovo allenatore della SSC Napoli, Antonio Conte, e al suo motto “Amma Faticà”. Un manifesto che sintetizza la filosofia di impegno e dedizione del nuovo mister, e che richiama tifosi a sostegno della squadra”.

Il design della maglia è un tributo chiaro alla filosofia di impegno e perseveranza di Antonio Conte. Al centro del petto spicca la scritta “Amma Faticà”, accompagnata dalla firma serigrafata dell’allenatore, simbolo del suo impegno e della sua dedizione alla causa azzurra. La T-shirt è disponibile in taglio Regular Fit e è composta al 100% da cotone.

“Realizzata in morbido cotone di alta qualità, la T-Shirt presenta un design d’impatto: sul petto campeggia la scritta “Amma Faticà”, accompagnata dalla firma serigrafata di Antonio Conte, per ricordare a tutti l’importanza del duro lavoro e della perseveranza. Indossa con orgoglio la T-Shirt “Amma Faticà” e dimostra il tuo sostegno per il nuovo capitolo della storia azzurra. Regular Fit Composizione: 100% cotone. Le spedizioni partiranno dal giorno 01 luglio”

Secondo quanto dichiarato sul sito ufficiale del club, la T-shirt “Amma Faticà” è destinata a diventare un manifesto visibile del nuovo capitolo della storia partenopea, invitando tutti i tifosi a sostenere con orgoglio la squadra sotto la guida di Conte.

Per ulteriori dettagli e per effettuare l’acquisto anticipato, è possibile visitare il sito della SSC Napoli e seguire le istruzioni per completare l’ordine. Non perdere l’opportunità di indossare questo simbolo di determinazione e supporto per il futuro della SSC Napoli sotto la guida di Antonio Conte.