Biasin: “Di Lorenzo e il Napoli stanno facendo “pace”. Ecco grazie a chi”

Fabrizio Biasin rivela i dettagli sulle trattative in corso e sulle nuove prospettive di mercato con particolare attenzione al caso Di Lorenzo.

Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, ha rivelato in esclusiva su TMW come il difensore Giovanni Di Lorenzo e il Napoli stiano lavorando per risolvere le loro divergenze, con l’inaspettato aiuto di un mediatore chiave: mister Antonio Conte. Oggi è avvenuta la presentazione ufficiale di questo nuovo sviluppo che potrebbe cambiare il volto della squadra partenopea.

Secondo Biasin, “Di Lorenzo e il Napoli stanno facendo ‘pace’ con la mediazione di mister Conte (oggi la presentazione!)”. Questa iniziativa potrebbe segnare un nuovo inizio per il giocatore e il club, risolvendo le tensioni recenti.

Focus sul mercato

Nel suo editoriale, Biasin ha anche toccato altri argomenti caldi del mercato estivo. Il Milan, ad esempio, sembra tornato in corsa per Romelu Lukaku e il suo entourage, con un incontro già programmato. Nonostante non sia la prima scelta (attualmente impegnata con la nazionale olandese), Lukaku potrebbe diventare un obiettivo concreto per i rossoneri:

“Ah, il Milan è tornato a farsi vivo con Lukaku e il suo entourage (incontro programmato). Non è la prima scelta (quella è attualmente nello spogliatoio dell’Olanda, si sa) ma potrebbe diventarlo”.

Ultime su Morata

Riguardo ad Alvaro Morata, Biasin ha fornito aggiornamenti su una possibile nuova destinazione per l’attaccante spagnolo. Secondo il giornalista, Morata sarebbe disposto a tornare alla Juventus, ma è aperto anche ad altre soluzioni italiane. Tuttavia, il Real Madrid sembra esercitare una resistenza significativa a un suo ritorno in Italia, preferendo mantenerlo all’Atletico Madrid. Biasin non nasconde l’entusiasmo per un possibile trasferimento, descrivendo Morata come un giocatore completo e intelligente, a lungo sottovalutato.

“Ultimissima su Morata. Il ragazzo tornerebbe al volo alla Juve, in alternativa accetterebbe anche un’altra soluzione “italiana”, ma a casa sua (Madrid) fanno legittima resistenza. Inutile valutazione personale: la sensazione è che sia destinato a restare ancora una volta all’Atletico, viceversa sarebbe un acquisto enorme. Giocatore completo, intelligente, da sempre tantissimo sottovalutato“.