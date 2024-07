Besiktas irrompe su Hermoso: il Napoli rischia di perdere il colpo a zero

Il Besiktas si inserisce nella corsa per Mario Hermoso, offrendo un ricco contratto triennale. Il Napoli deve decidere entro questa settimana.

Il Napoli rischia di veder sfumare l’acquisto a parametro zero di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, da ieri svincolato, è nel mirino degli azzurri ma la trattativa potrebbe complicarsi a causa di un’inaspettata concorrenza.

Calciomercato Napoli: il Besiktas si inserisce per Hermoso

Secondo quanto riportato dal portale turco Haberturk, il Besiktas sarebbe piombato su Hermoso, offrendo al giocatore un ricco contratto triennale. Il club turco sogna di chiudere un doppio colpo in difesa, puntando anche su Hummels, altro nome accostato al Napoli nelle scorse settimane.

Al momento, il Besiktas sembrerebbe in vantaggio nella corsa al difensore ex Atletico Madrid. La fonte turca rivela che il Napoli prenderà una decisione definitiva su Hermoso entro e non oltre questa settimana, segno che la situazione è in rapida evoluzione.

Gli ostacoli del Napoli nella trattativa Hermoso

L’interesse del Napoli per Hermoso non è mai stato un mistero, ma la trattativa sembra aver subito una brusca frenata. Il principale ostacolo sarebbe rappresentato dalle alte commissioni richieste dall’agente del calciatore a De Laurentiis.

Questa situazione di stallo ha permesso l’inserimento del Besiktas, che ora fa sul serio per assicurarsi le prestazioni del difensore spagnolo. Il club turco potrebbe offrire condizioni economiche più vantaggiose, mettendo in difficoltà il Napoli.

La settimana decisiva per il futuro di Hermoso

Con il Besiktas pronto all’affondo, il Napoli si trova ora di fronte a un bivio. Gli azzurri dovranno decidere entro questa settimana se rilanciare per Hermoso o lasciar perdere la pista che porta al difensore spagnolo.

La decisione del club partenopeo sarà cruciale per il futuro della propria retroguardia. Hermoso rappresenterebbe un rinforzo di esperienza e qualità per la difesa azzurra, ma l’inserimento del Besiktas complica notevolmente i piani di De Laurentiis.

