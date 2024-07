La nuova idea di Conte al Napoli: nuovi ruoli per Di Lorenzo e Olivera

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, mira a rivoluzionare il ruolo di giocatori come Di Lorenzo e Olivera all’interno della squadra.

A una settimana dall’inizio della nuova stagione, il Napoli si prepara a un cambio significativo sotto la guida di Antonio Conte, il quale sembra determinato a rivoluzionare la disposizione difensiva della squadra. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese sta valutando attentamente come impiegare al meglio tutti i giocatori a sua disposizione, inclusi i polivalenti Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera.

Entrambi i giocatori, noti per la loro versatilità e abilità sulle fasce, potrebbero essere coinvolti in un ruolo più centrale all’interno di una difesa a tre, un’idea che Conte sembra intenzionato a implementare per migliorare la solidità difensiva del Napoli senza sacrificare l’aspetto offensivo.

Secondo quanto riportato, Conte mira a sfruttare le capacità di Di Lorenzo e Olivera non solo come terzini tradizionali, ma anche come elementi chiave nella nuova impostazione tattica. Entrambi potrebbero essere chiamati a operare in ruoli più centrali, aprendo così la possibilità di una maggiore imprevedibilità nella fase di costruzione del gioco.

“Tra le novità che vuole proporre Conte, c’è l’idea di abbassare nel tridente difensivo sia Di Lorenzo sia Olivera (non insieme), terzini fino a pochi mesi fa. Entrambi potrebbero giocare anche a tutta fascia, ma dovranno imparare a muoversi nella linea a tre per consentire alla squadra di essere più imprevedibile in fase di impostazione. Solidità da ritrovare, ma pure bellezza offensiva da non disperdere, per essere ambiziosi e affamati, proprio come Conte, la garanzia di Napoli: l’uomo giusto al momento giusto”.

Il cambiamento proposto da Conte riflette la sua filosofia di gioco ambiziosa e aggressiva, che ha già attirato giocatori di alto calibro come Alessandro Buongiorno, con il trasferimento ormai alle porte.