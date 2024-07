Buongiorno, La Juve supera l’offerta del Napoli. Risposta da applausi del difensore

Alessandro Buongiorno rifiuta la Juventus. L’ex Giuntoli tenta la beffa al club di De Laurentiis ma il difensore fa muro e sceglie Conte.

Buongiorno rifiuta la Juventus

Clamoroso sviluppo nella trattativa per Alessandro Buongiorno. Secondo Tuttosport, la Juventus di Giuntoli avrebbe tentato di soffiare il difensore al Napoli, ricevendo però un secco rifiuto dal giocatore.

Tuttosport riporta le esatte parole di Buongiorno: “Ma io non posso, io proprio non posso andare alla Juve“, avrebbe ripetuto il difensore anche ieri. E ancora: “Come faccio? No, non posso“, ribadendo più volte la sua posizione.

Il tentativo di Giuntoli e la resistenza di Buongiorno

Il quotidiano rivela: “Sin dalla fine del 2023, per la precisione, quando Giuntoli cominciò a discutere con l’agente di Alessandro dei suoi destini“. Nonostante ciò, “il procuratore di Buongiorno anche ieri ha dovuto allargare le braccia: e Giuntoli lo ha capito al volo“.

Tuttosport sottolinea che questa non è una decisione dell’ultimo momento: “(e un anno fa aveva già detto no all’Atalanta, pur di restare nel Toro)“. La fedeltà di Buongiorno al Torino è di lunga data.

Il quotidiano spiega la motivazione profonda del rifiuto: “Insomma, il torinese Buongiorno non poteva, non può aprire le porte (anche) alla Juventus perché (ascoltando non solo il suo cuore, ma anche il suo cervello granata) non se la sente proprio di tradire se stesso, la sua storia personale, la sua vita, i suoi sentimenti, la sua famiglia (del Toro…) e i tifosi granata. Sì, per lui andare alla Juventus sarebbe davvero un tradimento, a questo punto“.

