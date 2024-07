Chelsea su Osimhen, ma la clausola da 130 milioni è un freno: il Napoli apre allo sconto

Il club partenopeo valuta uno sconto sul cartellino del centravanti nigeriano Victor Osimhen per agevolarne la cessione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro di Victor Osimhen rimane tuttora incerto, con il Napoli che potrebbe cedere alle pressioni per ridurre il prezzo del cartellino del giocatore nigeriano. Secondo le ultime notizie riportate dal Corriere dello Sport, il club partenopeo sarebbe disposto ad accettare uno sconto pur di agevolare la sua cessione.

Al momento, tuttavia, non sono giunte offerte ufficiali per il centravanti. Il Chelsea sembra essere tra i club più interessati, ma si ritiene che la clausola di 130 milioni imposta dal Napoli stia frenando ogni possibile avvicinamento. I Blues, infatti, sono interessati ma solo a condizioni favorevoli e non sono inclini a fare investimenti eccessivi. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“Il centravanti nigeriano piace proprio al Chelsea che, però, non intende fare follie. La clausola da 130 milioni è un vero e proprio freno ad ogni tentativo da parte delle società di Premier di avvicinarsi all’attaccante del Napoli. Dall’Inghilterra fanno sapere che il Chelsea sarebbe disposto a puntare su Osimhen ma solo alle proprie condizioni”.

Secondo fonti inglesi, il Chelsea sta valutando alternative più giovani e economiche, come Durán dell’Aston Villa e Omorodion dell’Atletico Madrid. Nonostante ciò, il desiderio di Osimhen di giocare in Premier League rimane forte.

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, sembra aperto a trattative che contemplino uno sconto, anche se si mantiene ferreo sulla valutazione del giocatore non al di sotto dei 100 milioni di euro. Questa cifra però continua a essere considerata elevata dai potenziali acquirenti inglesi.

“La distanza col Napoli è enorme, De Laurentiis aprirebbe ad uno sconto, ma non scenderebbe mai al di sotto dei 100 milioni, valutazione ritenuta comunque alta dai Blues che cercano attaccanti più giovani e meno costosi come possono essere, ad esempio, Durán dell’Aston Villa e Omorodion dell’Atletico Madrid”.

La Premier è il sogno di Osimhen, ma il giocatore considera anche delle alternative

L’agente di Osimhen, Roberto Calenda, sta esplorando varie opzioni, comprese possibili trattative con club inglesi. Sembra però che le grandi squadre della Premier League stiano guardando altrove, con l’Arsenal interessato a Gyokeres dello Sporting Lisbona e il Manchester United che tiene d’occhio Joshua Zirkzee.

“La Premier è il grande sogno di Osimhen, ma presto potrebbe arrivare per lui il momento di scelte alternative, leggasi Psg o, ancora, l’Arabia Saudita. Per ora l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, sta cercando di capire se possono ancora esserci margini per trattative inglesi, ma le big guardano altrove: l’Arsenal punta Gyokeres dello Sporting Lisbona mentre il Manchester United pensa a Joshua Zirkzee“.

Il sogno di Osimhen di giocare nella Premier League potrebbe presto costringerlo a considerare alternative, come il Paris Saint-Germain o addirittura un trasferimento in Arabia Saudita.