Napoli, Rafa Marin pronto per le visite mediche: Ostigard e Natan in uscita, nuovi rinforzi in vista

L’acquisto del Napoli, Rafa Marin, pronto per le visite mediche. Conte prepara il nuovo assetto difensivo con le partenze di Ostigard e Natan.

Il Napoli è sul punto di chiudere il primo grande colpo del mercato estivo, con Rafa Marin del Real Madrid pronto a sottoporsi alle visite mediche. Secondo fonti vicine al club, il trasferimento del difensore spagnolo è stato concordato da tempo, ma l’ufficialità è stata posticipata in attesa della definizione della data per gli esami medici.

Rafa Marin, 23 anni, è atteso ad inizio della prossima settimana per completare le visite mediche e unirsi al ritiro estivo del Napoli a Dimaro. Il centrale spagnolo è visto come il primo importante acquisto sotto la gestione di Antonio Conte, il quale sembra deciso a rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli potrebbe non fermarsi qui. Dopo le partenze di Ostigard e Natan, il club è alla ricerca di ulteriori rinforzi in difesa per soddisfare le esigenze del nuovo sistema di gioco che Conte sta pianificando. Si vocifera che il tecnico napoletano stia considerando il passaggio a un sistema tattico 3-4-3, un cambiamento significativo rispetto al passato recente.

Nel frattempo, il mercato offensivo del Napoli sembra essere in stand-by. Le trattative per la cessione di Victor Osimhen, attualmente in corso, potrebbero determinare i prossimi passi della squadra anche in questa zona del campo. Si sta valutando la possibilità che il giocatore nigeriano possa trasferirsi in Premier League o in Arabia Saudita, aprendo la porta a nuove operazioni sul fronte offensivo per il Napoli.