Schira: “Simeone e Raspadori in uscita. Conte riflette su Juan jesus”

Nicolò Schira rivela che Raspadori e Somene potrebbe salutare Napoli. Juan Jesus in bilico. Conte valuterà in ritiro. Le ultime sul mercato del Napoli.

Raspadori al bivio: Conte lo valuterà in ritiro

NAPOLI – Il futuro di alcuni azzurri è ancora incerto. Nicolò Schira, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione su alcuni giocatori chiave del Napoli durante una chiacchierata con Salvatore Pengue sul canale YouTube di Napolità.

“È in bilico, anche lui. Conte vuole vederlo da vicino. Ovviamente il Napoli non lo regalerà”, ha dichiarato Schira riguardo Raspadori. Un’indicazione chiara che il futuro dell’attaccante potrebbe decidersi durante il ritiro estivo.

Simeone cerca casa: l’addio è vicino

Situazione diversa per Giovanni Simeone. Schira non lascia spazio a dubbi: “È in uscita. Si cerca una sistemazione, potrebbe essere una pedina di scambio, ma bisogna avere pazienza”. Il Cholito sembra destinato a lasciare Napoli in questa sessione di mercato.

Juan Jesus, futuro incerto: Conte riflette

Anche per Juan Jesus il futuro è in bilico. “Ci sono riflessioni in corso su JJ”, ha rivelato Schira. Il difensore brasiliano potrebbe non rientrare nei piani di Conte per la prossima stagione.

Gli altri nomi sul taccuino di Conte

Schira ha anche parlato di altri giocatori: “Cajuste e Lindstrom Conte vuole vederli, devono giocarsi le loro carte in ritiro. Lo stesso vale per Gaetano e Ngonge“. Una valutazione complessiva che il tecnico farà durante la preparazione estiva.

Il mercato del Napoli è in pieno fermento. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di molti azzurri.

