UFFICIALE – Zielinski lascia il Napoli: è un nuovo calciatore dell’Inter. Contratto depositato

Piotr Zielinski dice addio al Napoli dopo 8 anni: è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. La Lega Serie A conferma il deposito del contratto. I dettagli del trasferimento.

Zielinski all’Inter: i dettagli dell’operazione

Il popolo partenopeo sperava che questo giorno non arrivasse mai, ma – purtroppo – adesso è ufficiale: Piotr Zielinski, dopo otto anni di gioie e dolori vissuti con indosso la maglia del Napoli, dice addio al club azzurro per trasferirsi in quel di Milano, sponda Inter.

L’affare è stato portato a compimento in pieno “stile Marotta”, a parametro zero. Manca soltanto l’annuncio ufficiale dei venti volte campioni d’Italia, ma intanto la Lega Serie A – mediante il proprio sito ufficiale – informa che i documenti dell’operazione son stati depositati poc’anzi.

Otto anni di Zielinski al Napoli: si chiude un’era

Con questo trasferimento si chiude un’era per il Napoli. Zielinski ha vissuto otto stagioni intense con la maglia azzurra, contribuendo ai successi del club e diventando un punto di riferimento per i tifosi partenopei.

L’Inter si rinforza: Zielinski pronto per la nuova avventura

Per l’Inter si tratta di un colpo importante a centrocampo. Zielinski porta esperienza e qualità alla squadra di Simone Inzaghi, rafforzando ulteriormente un reparto già competitivo.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e le reazioni all’addio di Zielinski!