Caiazza: “Conte apprezza Olivera. Il programma di Dimaro è impressionante”

Salvatore Caiazza, giornalista, è intervenuto ai microfoni di s Radio Punto Zero, trasmissione dedicata al Calcio Napoli. Ecco le sue dichiarazioni più rilevanti.

Caiazza sul sistema calcio italiano e i giovani

“Italia? Inutile prendersela con Spalletti, è il sistema che non funziona. Le squadre italiane non riescono a puntare sui giovani, come ad esempio Christian Garofalo, classe 2008, che ha firmato con il Napoli. Io lo porterei a Dimaro per farlo integrare. Qui un calciatore come Gaetano, classe 99, è ancora ritenuto un ragazzo, come Meret, mentre in Spagna giocano ad alti livelli calciatori giovani come Yamal e Pedri.”

Il mercato del Napoli e il ritiro di Dimaro

“Il Napoli vuole puntellare subito la difesa, con Conte che è molto carico per il ritiro. Buongiorno non sarà a Dimaro perchè è in vacanza dopo l’Europeo. Nel programma non c’è un giorno di pausa e ci saranno allenamenti mattina e pomeriggio tutti i giorni. Il tecnico vuole che la rosa si completi il prima possibile e plasmare i calciatori sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista fisico.”

Conte e Olivera: le parole di Caiazza

“Olivera piace a Conte, è un calciatore che sa saltare l’uomo e difendere, potrebbe giocare come quinto o quarto di centrocampo a sinistra.”

Caiazza ha concluso annunciando: “Mercoledì partirò con Dimaro con Scarlato, Mandarini, Montervino e Silver Mele”.

