Napoli, Mertens rinnova col Galatasaray, Conte lo voleva nello staff

Dries Mertens rifiuta l’offerta del Napoli per un ruolo nello staff di Conte e rinnova col Galatasaray. I dettagli del nuovo contratto e le dichiarazioni del belga.

Calciomercato Napoli: sfuma il ritorno di Mertens nello staff di Conte

Il sogno di rivedere Dries Mertens al Napoli si infrange contro la realtà. Il bomber belga ha deciso di proseguire la sua avventura con il Galatasaray, rinnovando il suo contratto e rifiutando l’offerta azzurra di un ruolo nello staff tecnico.

Secondo quanto riportato dal portale turco ‘Fanatik’, il Napoli aveva offerto a Mertens un ruolo di spicco nello staff tecnico di Antonio Conte. Un’opportunità che avrebbe potuto segnare il ritorno del belga all’ombra del Vesuvio, questa volta in una veste dirigenziale.

Mertens rinnova col Galatasaray: i dettagli del nuovo contratto

Il Galatasaray ha ufficializzato il rinnovo di Mertens con un comunicato: “Il contratto del nostro calciatore professionista Dries Mertens è stato prolungato per la stagione 2024-2025. Di conseguenza, al calciatore verrà corrisposto uno stipendio netto stagionale di 2.900.000 euro.”

Le parole di Mertens: “Perché lasciare quando le cose vanno così bene?”

Lo stesso Mertens ha spiegato la sua scelta: “Ho detto che probabilmente avrei lasciato dopo questa stagione, ma abbiamo ricominciato a parlare con il club due mesi fa. Perché dovrei lasciare quando le cose vanno così bene qui?”

Il belga ha aggiunto: “Non dico che è il mio ultimo anno al Galatasaray perché mia moglie non me lo permette. Mi godo ogni giorno che passo sul campo. Onestamente non pensavo che avremmo avuto una stagione così bella. Sarebbe insensato smettere adesso.”

La decisione di Mertens chiude definitivamente le porte a un suo ritorno al Napoli, almeno per il momento. Il club azzurro dovrà ora cercare altre figure per completare lo staff di Conte.

